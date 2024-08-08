Finansal Yönetim Eğitimi ile stratejik finansal beceriler kazanın

6 hafta sürecek olan eğitim, 23 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Dersler, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 19:00-20:30 arasında gerçekleştirilecek. Eğitimi, Lufthansa ve Monster Notebook'un eski CFO'su, 23 yıllık finans yönetimi kariyerine sahip Volkan Gençay verecek.

Volkan Gençay kimdir?

Volkan Gençay, Vaillant Group, GE, Lufthansa, CCL Label ve Monster Notebook gibi önemli firmalarda finans yöneticiliği yapmış bir uzman. GE, Oracle ve Demirdöküm'de SAP implementasyonlarını yürütmüş olan Gençay, Monster Notebook'ta hedging enstrümanları kullanarak şirkete finansal avantajlar sağlamış ve bütçe ile raporlama süreçlerini iyileştirmiştir.

Kimler katılmalı?

Eğitim, finansal yönetim süreçlerinde stratejik kararlar almayı hedefleyen finans profesyonelleri, muhasebeciler ve finans alanı dışındaki yöneticiler için ideal. Küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri de bu eğitime katılarak işletmelerinin finansal sağlığını güçlendirebilecekler.

Katılımcılar hangi becerileri kazanacak?

Laba Türkiye’nin sunduğu bu eğitimde, katılımcılar finansal modelleme, bütçe yönetimi ve nakit akışı gibi kritik alanlarda bilgi edinecekler. Ayrıca, yatırım değerleme modelleri, temel finansal hesaplamalar ve yatırım değerleme yöntemleri (IRR, NPV, Modified IRR) gibi konularda da derinlemesine bilgi sahibi olacaklar.

ACCA onaylı eğitim

Laba, dünya çapında muhasebe uzmanlarını ve finansçıları bir araya getiren Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)'ın Gümüş Seviye onaylı öğrenme ortağıdır. Bu eğitim programı da ACCA onaylı olup, katılımcılara uluslararası geçerliliği olan bir sertifika sağlayacaktır.

Laba, iş dünyasına yönelik sunduğu kaliteli eğitimlerle tanınan bir platform olarak, katılımcılarına en güncel bilgiler ve uygulamalı beceriler kazandırmayı hedefliyor. Şu ana kadar 670 mezun veren Finansal Yönetim Eğitimi, Laba Türkiye’nin 3. yılına özel erken kayıt indirimleriyle sunuluyor.

Ders sırasında katılımcılar, eğitmen Volkan Gençay tarafından sunulacak örnek raporlar ve finansal analizlerle bilgilerini pekiştirecekler. Bu raporlar, gerçek dünya uygulamalarıyla katılımcıların teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine olanak sağlayacak. Böylece, eğitim boyunca ele alınan konuların gerçek iş ortamlarında nasıl uygulanacağına dair değerli içgörüler edinecekler ve hızlıca kendi şirketleri için uygulamaya geçebilecekler.

Eğitim programının detayları ve başvuru koşulları hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Laba'nın resmi web sitesinden ulaşabilirler. Eğitim programının detaylarına ve başvuru koşullarına ilişkin daha fazla bilgi için: https://laba.com.tr/lecture/19-finansal-yoenetim?utm_content=laba_brtr2