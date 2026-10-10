Firmus ASX halka arzından çekildi: 43,9 milyar Avustralya doları değerindeki plan rafa kalktı

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Firmus, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası (ASX) bünyesinde yapmayı planladığı halka arz için yaptığı başvuruyu geri çektiğini açıkladı. Şirket, son dönemdeki piyasa oynaklığı ve mevcut konjonktürde oluşan teklif şartlarının faaliyetlerinin gücünü ve uzun vadeli büyüme görünümünü yansıtmadığını belirtti.

Firmus, pay başına 11 Avustralya doları fiyat üzerinden 7,9 milyar Avustralya dolarına kadar fon toplamayı ve yaklaşık 43,9 milyar Avustralya doları değerlemeye ulaşmayı hedefliyordu. İşlem tamamlansaydı, 1997’deki Telstra halka arzından sonra ülke tarihinin en büyük ikinci halka arzı olacaktı.

Piyasada iki ayrı yorum

Piyasa tarafında iki farklı yorum öne çıkıyor. Fon yöneticileri, şirketin ASX’te işlem görmemesinin, banka ve kaynak şirketleri ağırlıklı endeksin çeşitlenmesini engellediğini söylüyor. Yatırımcılar ise Avustralya ve Güneydoğu Asya’daki projelerin büyük kısmının henüz inşa edilmemiş olmasını gerekçe göstererek teklif fiyatını yüksek buldu.

Nvidia destekli AI fabrikaları

Nvidia tarafından desteklenen Firmus, Avustralya ve Singapur’da iki veri merkezini işletiyor, ayrıca Endonezya ve Malezya dahil olmak üzere beş tesisi daha geliştiriyor.

Firma, Nvidia ortaklığı kapsamında Vera Rubin NVL72 sistemlerini kendi sıvı soğutma teknolojisiyle birleştirerek 'AI Fabrikaları' olarak adlandırdığı tesislerde işlem kapasitesi sağlıyor. Bu kapasite OpenAI ve Meta’nın da aralarında olduğu müşterilere kiralanıyor.

Şirket son bir yılda özel sermaye turlarında 3 milyar doların üzerinde kaynak topladı ve değerlemesini 10,5 milyar doların üzerine taşıdı. Turlarda Nvidia, Coatue ve Blackstone yer alırken, Blackstone şubat ayında ek olarak 10 milyar dolarlık borç finansmanı sağladı.

Hedef 5 milyar dolar yıllık kazanç

Firmus, veri merkezi portföyünden beş yıl içinde yıllık 5 milyar dolar kazanç elde etmeyi hedefliyor.

Halka arzı iptal eden şirket, büyümeyi özel piyasalardan sağlayacağı sermaye ile sürdürmeyi planlıyor. Alternatif halka açık ve özel piyasa seçenekleri masada, Nasdaq’ta listelenme ihtimali de gündemde.

Tedarik zincirine yansıdı

İptal haberi tedarik zincirine de yansıdı. Projelerde çalışan Maas Group Holdings’in hisseleri, halka arzın sorun yaşadığına dair haberlerin ardından yaklaşık %30 düşerek işleme kapatıldı. Firmus’ta %3,2 payı bulunan Maas, 1,1 milyar Avustralya dolarlık iş emrinin devam ettiğini ve bu işler karşılığında 373 milyon Avustralya doları ödeme aldığını açıkladı.

Firmus’un 912 megavatlık sözleşmeli kapasitesinin yalnızca 46 megavatlık kısmının kurulumunun tamamlandığı belirtiliyor. Yatırımcılar yapay zeka altyapısına ilginin korunduğunu ancak değerleme konusunda seçiciliğin arttığına dikkat çekiyor.