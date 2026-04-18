Fitch, 12 Türk finans şirketinin görünümünü düşürdü

Fitch Ratings, 12 Türk banka dışı finansal kuruluşun kredi notu görünümlerini “pozitif”ten “durağan”a revize etti.

Kararın, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notu görünümünün “durağan”a çekilmesi ve ana bankalara yönelik benzer adımların ardından geldiği belirtildi.

Revizyon kapsamında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile Türk ticari bankalarının iştirakleri olan finansal kuruluşlar yer aldı. Bu kuruluşlar arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş., Alternatif Finansal Kiralama A.Ş., Deniz Finansal Kiralama A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Faktoring A.Ş., QNB Finans Faktoring A.Ş., QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş., Yapı Kredi Faktoring A.Ş., Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bulunuyor.