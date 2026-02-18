Fitch: Katılım bankalarının pazar payı yükselişini sürdürüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki katılım bankalarının pazar payının 2024 yılındaki mütevazı büyümenin ardından 2025 yılında yüzde 8,1 seviyesinden yüzde 9,2 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Kuruluş, güçlü iç sermaye üretimi ve büyüme iştahı sayesinde bu payın 2026 yılında daha da artmasını bekliyor.

Fitch, katılım bankalarının dış piyasalarda da aktif bir yıl geçirdiği ve 2025 yılında sukuk ihraçları ile fonlama sağladığı ifade ediliyor. Kuruluş, bu ihraçların 2026 yılında daha çok fırsat odaklı devam etmesini bekliyor.

Sektörün finansal sağlık göstergelerine bakıldığında, takipteki alacaklar oranının 2024 sonundaki yüzde1,2 seviyesinden 2025 sonunda yüzde2 seviyesine çıktığı görülüyor. Bu oran artışa rağmen yüzde 2,5 olan bankacılık sektörü ortalamasının altında kalmaya devam ediyor.