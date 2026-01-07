Fitch: Küresel sukuk piyasası 2026’ya güçlü temellerle giriyor

Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamaya göre, küresel sukuk piyasası 2026 yılına güçlü temellerle giriyor ve sukukun gelişmekte olan piyasalarda önemli bir finansman aracı olmaya devam etmesi bekleniyor.

Piyasanın ağırlıklı olarak Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, Malezya, Endonezya, Türkiye ve Pakistan’da yoğunlaşacağı belirtildi. ABD dolarının zayıflaması halinde, Malezya, Endonezya ve Türkiye’de yerel para cinsinden sukuklara yabancı yatırımcı ilgisinin artabileceği ifade edildi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Fitch’in yeni raporuna göre, küresel sukuk ihraçları 2025 yılında tüm para birimleri bazında yıllık yüzde 25 artışla 300 milyar ABD dolarının üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İhraçlara ağırlıklı olarak devletler öncülük ederken, bankalar, şirketler, altyapı ile proje finansmanı kaynaklı ihraçlarda da artış görüldü. 2026’nın ilk çeyreğinde ise Ramazan ayı nedeniyle ihraç faaliyetlerinin bir miktar yavaşlaması bekleniyor.

Borç sermaye piyasasının yüzde 16’sını oluşturuyor

Fitch’in Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al Natoor, küresel sukuk ihraçlarının 2026 yılında da ivmesini korumasını beklediklerini belirterek, çekirdek piyasalarda büyümenin süreceğini ve gelişmekte olan piyasalardaki payın artacağını söyledi. Al Natoor, 2025 yılında Çin hariç tutulduğunda, sukukun ABD doları cinsinden borç sermaye piyasası ihraçlarının yaklaşık yüzde 16’sını oluşturduğunu, bu oranın 2024’te yüzde 12 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Jeopolitik gerilimler ve değişen şeriat standartlarının risk oluşturabileceğini kaydeden Al Natoor, buna rağmen piyasa temellerinin sağlam kaldığını vurguladı. Fitch verilerine göre, derecelendirilen sukukların yaklaşık yüzde 82,5’i yatırım yapılabilir seviyede bulunurken, ihraççıların yüzde 90,5’i “Durağan” görünümle değerlendiriliyor. Ayrıca son dört yılda herhangi bir sukuk temerrüdü yaşanmadığı belirtildi.

1 trilyon doları aştı

2025 yılının sonunda küresel dolaşımdaki sukuk stoku 1 trilyon ABD dolarını aştı. Sukukun toplam borç sermaye piyasası stokundaki payı Körfez ülkelerinde yüzde 41, ASEAN bölgesinde yüzde 16 ve Türkiye’de yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti. Fitch, derecesi “CC” olan Maldivler’in Nisan 2026’da vadesi gelecek ve derecelendirilmemiş sukuk geri ödemesini yakından izlediğini bildirdi.

Sukuklar, J.P. Morgan Gelişen Piyasalar Tahvil Endeksi Küresel Çeşitlendirilmiş Endeksi’nin yüzde 6,6’sını oluşturarak küresel yatırımcıların pasif fon akımlarını destekledi. ABD dolarının zayıflaması halinde, Malezya, Endonezya ve Türkiye’de yerel para cinsinden sukuklara yabancı yatırımcı ilgisinin artabileceği ifade edildi. Cezayir, Tunus, Malta ve Filipinler’in 2025 yılında sukuk düzenlemeleri yayımladığı kaydedildi.

AAOIFI Şeriat Standardı No. 62’nin henüz nihai hale getirilmediği belirtilirken, Körfez bölgesindeki bazı sukuk belgelerinde temerrüt durumunda varlık tapularının kayyımlar adına tescil edilmesine imkan tanıyan yeni hükümlerin yer aldığı aktarıldı.