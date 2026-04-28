Fitch: Küresel sukuk piyasasında görünüm dirençli

Fitch Ratings, yayımladığı yeni raporda, küresel sukuk piyasasının kredi profilinin ABD-İran savaşı, sıkılaşan finansman koşulları ve makroekonomik oynaklıklara rağmen genel olarak dirençli kaldığını bildirdi.

Kuruluş, Fitch tarafından derecelendirilen sukukların büyük bölümünün yatırım yapılabilir seviyede olduğunu ve 2026 ilk çeyrek itibarıyla bu oranın %81,9 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu oran 2025 yılında %82,5 seviyesindeydi. Sukukların ağırlıklı olarak "A" ve "BBB" not kategorilerinde yer aldığı, savaşın başlamasından bu yana herhangi bir not indirimi veya temerrüt yaşanmadığı belirtildi.

Fitch, sukuk ihraççılarının çoğunun görünümünün "Durağan" olduğunu aktarırken, savaşın başlamasından bu yana bazı Körfez ülkeleri kaynaklı sukuk ihraççılarının "Negatif İzleme" listesine alındığını kaydetti. Bu grubun, derecelendirilen toplam sukuk araçlarının yaklaşık %4'ünü oluşturduğu ve bunun devam eden risklere işaret ettiği vurgulandı.

Fitch Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al Natoor, 2026'nın geri kalanında vadesi gelecek sukuk miktarının sınırlı olmasının kısa vadeli yeniden finansman riskini azalttığını, ancak piyasa ve jeopolitik oynaklıkların yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti. Al Natoor ayrıca, Fitch tarafından derecelendirilen dolaşımdaki sukuk sayısının 2026 ilk çeyrek sonunda ilk kez 300'ü aştığını ve bunun piyasa derinliğinin genişlediğini gösterdiğini belirtti.