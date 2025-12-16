Fitch, OYAK'ın notlarını teyit etti. Açıklamaya göre, not teyidi, OYAK'ın brüt kredi/değer (LTV) oranının not için güçlü kalacağı beklentisini yansıttı. Şirketin az sayıda varlıktan elde edilen gelire bağımlılığı ve tek bir piyasaya (Türkiye) maruziyeti yüksek gelir oynaklığına yol açarak notları kısıtlıyor.

Fitch, notun güçlü yönleri arasında OYAK'ın iyi tanımlanmış finansal ve yatırım politikasını, varlık temettüleri üzerinde güçlü kontrolü ve sağlam LTV oranlarını sıraladı.