Fitch TAURON'un BBB- notunu korudu, görünümü pozitife çekti

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Fitch Ratings, Polonya'nın en büyük enerji şirketlerinden TAURON Polska Energia için son derecelendirme kararını geçen yıl açıkladı. 2026 yılı itibarıyla geçerli olan son not bu kararla belirlendi.

Şirketin duyurusuna göre Fitch, uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi cinsinden notları BBB- seviyesinde tuttu.

BBB- seviyesi korunuyor

Fitch, TAURON'un uzun vadeli notlarını BBB- olarak bıraktı. Şirket bu kararla yatırım yapılabilir seviyedeki yerini korudu.

TAURON, Fitch tarafından Polonya'da PGE, ENEA ve Energa ile aynı grupta yer alan elektrik odaklı entegre şirket olarak değerlendiriliyor.

Görünüm pozitife döndü

Kararda asıl değişim görünümde oldu. Daha önce durağan olan görünüm pozitife çevrildi. Bu adım piyasada şirketin kredi profiline yönelik beklentinin güçlendiği şeklinde yorumlandı.

Not bir yıldır aynı seviyede

TAURON'un notu bir önceki yılda da aynı seviyedeydi. Ekim 2025'teki değerlendirmede de not BBB- olarak açıklanmış ve görünüm durağan bırakılmıştı.