Fitch: Türkiye, kredi büyümesinde Avrupa bankalarına öncülük etti

Fitch Ratings, Gelişen Piyasalar (EM) Büyük Bankalar İzleme Raporu’nu 2025 yılı ilk yarı (1Y25) finansallarıyla güncelledi. Veri seti, toplam varlıkları 48 trilyon doların üzerinde olan ve sermaye piyasalarında yoğun borçlanma gerçekleştiren 142 büyük gelişen piyasa bankasını kapsıyor.

İzleme örnekleminin, JPMorgan Chase & Co.’nun Kurumsal Gelişen Piyasalar Tahvil Endeksi (CEMBI) kapsamındaki bankalarla büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi. Bu güncellemede yedi yeni bankanın eklendiği bildirildi.

Veri setinin, son beş mali yıla ilişkin aktif ve pasif kalemler, likidite, kârlılık ve sermaye yeterliliğine dair temel oranları içerdiği kaydedildi.

Türkiye, Avrupa'ya öncülük etti

Rapora göre, 2025’in ilk yarısında tüm bankalarda ortalama kredi büyümesi yıllıklandırılmış bazda yüzde 12 oldu. Büyümeye yüzde 31 ile ağırlıklı olarak Türkiye’deki bankaların etkisiyle gelişen Avrupa bankaları öncülük etti.

Latin Amerika bankalarında brüt krediler ortalama yüzde 8 artarken, bu artışa başta bazı Brezilya bankaları katkı sağladı. Buna karşılık mevduat tabanının ortalama yüzde 2 daraldığı belirtildi.

Gelişen piyasa bankalarının net faiz marjı (NIM) 1Y25’te genel olarak yüzde 4,2 seviyesinde yatay kaldı. Çoğu bölgede ortalama NIM’ler hafif gerilerken, Afrika bankalarında oran 2024’teki yüzde 5,7’den yüzde 6,2’ye yükseldi. Artışın büyük ölçüde Nijerya’daki bankalardan kaynaklandığı ifade edildi.