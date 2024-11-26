Fitch, Türkiye’de hangi piyasada büyüme bekliyor?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılında yurt içi ihraçlarda artış öngörmesiyle Türkiye tahvil piyasasının (DCM) kısa vadede ılımlı büyümeye devam edeceğini açıkladı.

Fitch raporunda, büyümenin gelecek yıl vadesi gelen borç geri ödemelerinin artmasıyla yavaşlamasının beklendiği de belirtildi.

Türkiye tahvil piyasası, 2024 üçüncü çeyrek sonunda yüzde 7 artışla 422,7 milyar dolara yükselirken, Fitch'in verilerine göre, Türkiye'nin tahvil piyasası üçüncü çeyrek sonunda, yüzde 24 olan Endonezya ile yüzde 20 olan Malezya’yı takip ederek yüzde 15 payla katılım enstrümanlarının kullanıldığı piyasalar içinde üçüncü sırada geliyor.

Fitch analizinde, “Eylül 2024 sonu itibarıyla yerleşik olmayan yatırımcıların yurtiçi devlet tahvillerindeki varlıklarının yüzde 9,9'a ulaşmasını bekliyoruz” denilirken, Türkiye'de parasal gevşemenin başlamasının yurt içi tahvil ihraç faaliyetlerini de destekleyebileceği belirtildi.