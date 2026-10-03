Fitch, Walmart'ın kredi notlarını teyit etti

Karar, Walmart'ın mevcut finansal gücünde bir bozulma görülmediği anlamına geliyor. Fitch'in not skalasında AA seviyesi çok yüksek kredi kalitesini ve temerrüt riskinin çok düşük olduğunu ifade ederken, F1+ kısa vadeli yükümlülükleri yerine getirme kapasitesinin en güçlü seviyede olduğunu gösteriyor. Durağan görünüm ise önümüzdeki 12 ile 24 aylık dönemde notta yukarı ya da aşağı yönlü bir değişim beklenmediğine işaret ediyor.

Teyidin arkasındaki temel gerekçeler

Teyidin arkasında şirketin küresel ölçekteki tartışmasız büyüklüğü yatıyor. Geniş mağaza ağı, güçlü tedarik zinciri ve düşük fiyat stratejisi ile tüketici harcamalarındaki dalgalanmalara karşı dirençli bir yapı sunuyor. Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin ciro içindeki yüksek payı, şirketi ekonomik döngülere karşı korunaklı hale getiriyor ve nakit akışını istikrarlı kılıyor.

Finansal disiplin ve nakit yaratma kapasitesi

Finansal tarafta ise güçlü nakit yaratma kapasitesi ve disiplinli bilanço yönetimi öne çıkıyor. Şirketin düzenli olarak yarattığı serbest nakit akışı, hem yatırımları hem de hissedar getirilerini finanse ederken borçluluk seviyesinin kontrol altında tutulmasını sağlıyor.