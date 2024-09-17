Fitch’ten 24 Türk bankasına not artışı

Fitch Ratings, 17 Eylül 2024 tarihli değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunun yükselmesinin ardından 24 Türk bankasının uzun vadeli yabancı para cinsinden (LTFC) notlarını da artırdı.

Bu güncelleme, 6 Eylül’de Türkiye’nin kredi notunun “B+” seviyesinden “BB-“ seviyesine yükseltilmesinin ardından gelirken, Türkiye'nin dış finansman tamponlarının güçlenmesi, dövize olan talebin azalması ve dolarizasyonun düşmesi gibi olumlu gelişmeler doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Ana değişiklikler şöyle oldu:

-12 bankanın LTFC IDR notu 'B' seviyesinden 'BB-' seviyesine yükseltildi ve görünüm 'Pozitif'ten 'Durağan'a çevrildi.

-7 bankanın notu 'B+' seviyesine yükseltildi ve bu bankaların görünümü 'Pozitif' olarak kaldı.

- 5 bankanın notu 'B' seviyesine yükseltildi ve 'Pozitif' görünüm korunmaya devam etti.

“Bankacılık sektörüne müdahale riski azaldı”

Fitch açıklamasında, Türkiye'nin güçlenen döviz rezervleri ve dış finansman kapasitesiyle bankaların dış piyasalara erişiminin arttığını belirtirken, finansal istikrar risklerinin de azaldığına vurgu yaptı. Bu gelişmeler sonucunda, bankacılık sektöründe müdahale olasılığının azaldığı ve not artışlarının büyük ölçüde Türkiye'nin kredi notundaki iyileşmeye dayandığı belirtildi.

Not artışında, Türk bankalarının artan dış piyasa erişimi ve risk primlerinin düşmesiyle sektördeki olumlu gelişmelerin yansıtıldığına işaret edildi.

Notu 'B' seviyesinden 'BB-' seviyesine yükseltilen bankalar hangileri oldu?

Denizbank A.Ş. (Denizbank), ING Bank A.Ş. (INGBT), Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk), QNB Finansbank A.Ş. (QNBF), Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB), Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (Türkiye Finans) ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (Garanti BBVA), Akbank T.A.Ş. (Akbank), Türkiye İş Bankası A.Ş. (İş Bankası) ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB).

Notu 'B' seviyesinden 'B+' seviyesine yükselen bankalar hangileri oldu?

Kamu bankaları olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Ziraat), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf), Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halk), Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (Emlak Katılım) ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş. (Vakıf Katılım) ile özel mülkiyete sahip kalkınma bankası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) ve AB Kazakhstan - Ziraat International Bank JSC's (KZI).

Notu 'B-' seviyesinden 'B' seviyesine yükseltilen bankalar hangileri oldu?

Bu bankalar arasında Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (Albaraka), Arap Türk Bankası A.Ş. (ATB), Anadolubank A.Ş. (Anadolu), Fibabanka Anonim Şirketi (Fiba) ve Şekerbank T.A.Ş. (Şeker) bulunmaktadır.