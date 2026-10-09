Fitch'ten küresel borçlanma maliyetleri uyarısı

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Fitch Ratings, devlet tahvili getirilerinde son dönemde kaydedilen sert ve genele yayılan yükselişin, küresel reel borçlanma maliyetlerinde kayda değer bir artışa işaret ettiğini bildirdi.

Kuruluşun yayımladığı son Küresel Ekonomik Görünüm raporuna göre, uzun vadeli tahvil getirileri son haftalarda ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya gibi majör ekonomilerde son yılların en yüksek seviyelerine tırmandı.

Raporda, 10 yıllık gösterge tahvil getirilerinin haziran ayından bu yana küresel çapta yükseliş trendinde olduğu vurgulandı. Bu dönemde ortalama getiri oranları ABD'de yüzde 4,47'den yüzde 4,99'a, Almanya'da yüzde 3,00'ten yüzde 3,50'ye, İngiltere'de yüzde 5,06'dan yüzde 5,46'ya ve Japonya'da yüzde 2,65'ten yüzde 2,99'a yükseldi. Güney Kore'de ise söz konusu oran yüzde 4,18'den yüzde 4,45 seviyesine ulaştı.

Öte yandan Fitch, küresel ticaret hacmindeki toparlanma ivmesine de dikkat çekti. Bilgi teknolojileri yatırımlarındaki canlanmanın ABD'nin sermaye malı ithalatını desteklediği belirtilirken; Meksika, Güney Kore, Kanada ve Endonezya başta olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomide dış ticaret büyümesinin hız kazandığı ifade edildi.