Fitch’ten Türk bankaları analizi: Kârlar arttı, riskler devam ediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektöründe 2025'in son çeyreğinde operasyonel kârlılığın belirgin şekilde iyileştiğini belirtti. Kuruluş, net faiz marjındaki (NIM) genişlemenin yüksek kredi karşılıkları ve faaliyet giderlerini dengelediğini belirtti. Fitch, 2026'da net faiz marjlarının daha da genişlemesini beklerken, bunun büyük ölçüde İran savaşı kaynaklı ekonomik etkilerin süresi ve para politikasının seyrine bağlı olacağını vurguladı.

Kredi getirileri görece istikrarlı kaldı

Fitch'in Türk Bankaları 4. Çeyrek İzleme Raporu'na göre, swap maliyetleri hariç ortalama net faiz marjı 2025'in üçüncü çeyreğindeki yüzde 5,4 seviyesinden dördüncü çeyrekte yüzde 6,8'e yükseldi. Bu artışta fonlama maliyetlerindeki gerilemenin, kredi getirilerinin ise görece istikrarlı kalmasının etkili olduğu belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte, rapor kapsamındaki 13 bankanın ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlık oranı üçüncü çeyrekteki yüzde 4,1'den yüzde 5,1'e yükseldi.

Kur etkisinden arındırılmış brüt kredi büyümesi hızlandı

Kur etkisinden arındırılmış brüt kredi büyümesi de hızlandı. 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 6,6 olan kredi büyümesi, son çeyrekte yüzde 7,9'a yükselirken, artışın ağırlıklı olarak Türk lirası bireysel kredilerden kaynaklandığı kaydedildi.

Buna karşın varlık kalitesindeki bozulma devam etti. Ortalama takipteki kredi (NPL) oranı üçüncü çeyrek sonundaki yüzde 2,9'dan yıl sonunda yüzde 3,1'e yükseldi. Fitch, yüksek TL faizleri ve ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle tüm segmentlerde sorunlu kredi girişlerinin arttığını belirtti. Özellikle bireysel krediler ve KOBİ portföylerinin baskı altında kalmaya devam edeceği vurgulandı.

TL mevduat talebi arttı

Bankaların yabancı para mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 35 seviyesinde yatay kalırken, yüksek TL faizleri ve kur istikrarının TL mevduat talebini desteklediği ifade edildi. Yabancı para toptan fonlamanın özkaynak dışı fonlama içindeki payı ise yüzde 20 seviyesinde büyük ölçüde sabit kaldı.

Sermaye yeterliliği tarafında ise ortalama çekirdek ana sermaye (CET1) oranı, düzenleyici esnekliklerin desteğiyle yüzde 13,5'ten yüzde 14,1'e yükseldi. Ancak Fitch, 1 Ocak 2026 itibarıyla bu düzenleyici esnekliklerin kaldırılmasıyla birlikte bankaların raporlanan sermaye oranlarında ortalama 170 ila 200 baz puanlık düşüş beklediğini belirtti.