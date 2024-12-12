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Fitch’ten Türk şirketlerin enflasyon muhasebesi yorumu

Fitch, enflasyon muhasebesinin banka dışı finans kuruluşları için askıya alınmasının "nötr" olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Fitch’ten Türk şirketlerin enflasyon muhasebesi yorumu
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Fitch Ratings, BDDK'nın banka dışı finans kuruluşları için enflasyon muhasebesi uygulamasını askıya alma kararının, Türk banka dışı finansal kuruluşların (BDFK) kredi profillerine ilişkin değerlendirmeleri üzerinde önemli bir etki yaratmadığını bildirdi.

Fitch, "İhraççıların 2025 yılında raporlanan kârlılık ve kaldıraç ölçütleri enflasyon muhasebesi altında olduğundan daha güçlü görünecek olsa da değerlendirmemiz Türkiye'nin hala yüksek olan enflasyonunun muhasebe etkilerinden bağımsız olarak ihraççıların temel kârlılığına odaklanmaktadır" dedi.

5 Aralık'ta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalar ve BDFK'lar için 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi planlanan enflasyon muhasebesinin yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı.

Fitch, "Gelişmekte Olan Avrupa Finans ve Leasing Şirketleri Görünümü 2025 raporumuzda belirtildiği üzere, enflasyon muhasebesinin uygulamaya konması, çoğu BDFK'nın net parasal varlık fazlası pozisyonu nedeniyle önemli parasal kayıplara yol açacaktı. Bu durum, raporlanan kazançları ve iç sermaye oluşumunu olumsuz etkileyerek bazı durumlarda raporlanan net zararlara ve enflasyon muhasebesi kapsamında daha yüksek kaldıraç oranlarına yol açabilirdi. Bununla birlikte, çoğu ihraççının çekirdek marjlarının ve temel kârlılığının sağlam kalmasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon muhasebesine bağlı parasal kayıpların olmaması nedeniyle karlılığın (yani ortalama aktif karlılığı ve iç sermaye yaratımı) 2025 yılında nominal olarak yüksek kalmasını bekleyen Fitch, "Ancak, temel karlılığı analiz etmek için güçlü nominal kazançları yüksek enflasyonla birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Fitch ayrıca, enflasyon muhasebesi planlandığı gibi uygulanmış olsa bile, BDFK'ların vergileri nominal, düzeltilmemiş hesaplara göre hesaplayacağını ve parasal kayıplardan herhangi bir vergi avantajını engelleyeceğini not etti.

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