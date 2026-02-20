Fitch’ten Türkiye analizi: Bankalar ve kamu kurumları için kritik değerlendirme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki tüm finansal sektörler için 2026 yılı görünümünü nötr olarak açıkladı.

Kuruluş, dış piyasalara erişimin devam etmesi, makroekonomik oynaklığın azalması ve gerileyen ancak hala yüksek seyreden enflasyon ile faiz oranları sayesinde faaliyet koşullarının iyileştiğini belirtti.

Döviz rezervlerinin beklenenden hızlı artması ve sıkı makroekonomik politikaların dış kırılganlıkları azalttığı vurgulanırken, ocak ayında pozitif yöne evrilen ülke notu görünümünün bir sonraki seçim döneminde artabilecek risklere karşı hassasiyetini koruduğu ifade edildi.

Varlık kalitesindeki bozulma yönetilebilir

Matriks haberin aktardığına göre, bankacılık sektöründe fonlama koşullarının iyileştiği ve mevduat dolarizasyonunun gerilediği kaydedilen raporda, varlık kalitesindeki bozulmanın 2026 yılında devam etmesinin ancak yönetilebilir seviyelerde kalmasının beklendiği aktarıldı. Düzenleyici kolaylıkların 1 Ocak 2026 itibarıyla kaldırılmasının ardından sermaye rasyolarında 170 ile 200 baz puanlık bir düşüş öngörülmesine rağmen, bankaların sermaye tamponlarının yeterli düzeyde kalacağı tahmin ediliyor.

Faktoring tarafında büyüme sınırlı kalabilir

Leasing şirketlerinin düşen enflasyon, alt faiz oranları ve döviz cinsinden fonlamaya erişim ile destekleneceği öngörülürken, alacakların %73 oranında döviz cinsinden olması ve yüksek riskli gayrimenkul işlemlerinin sektör için zorluk teşkil edebileceği belirtildi. Faktoring sektöründe ise bankalarla artan rekabet nedeniyle büyümenin 2026 yılında yavaşlaması bekleniyor.

Sigortacılıkta istikrarlı karlılık sürecek

Sigortacılık sektöründe 2026 yılında güçlü prim büyümesinin ve istikrarlı karlılığın devam edeceği öngörüldü. Hayat dışı sigortacılıkta yatırım gelirlerinin karlılığı desteklediği ifade edilirken, trafik sigortalarının yapısal bir yük olmaya devam ettiği ve birleşik rasyoların 2025 ile 2026 yıllarında ortalama %130'un üzerinde gerçekleşeceği tahmini paylaşıldı. Sektörün sermaye yeterliliğinin ise korunduğu kaydedildi.

Kamu sektörü görünümü destekleniyor

Yerel yönetimlerin dirençli performansı ve kamu kurumlarına yönelik güçlü devlet desteğinin kamu sektörü görünümünü desteklediği bildirildi. Enflasyonun harcamalar ve bütçe açıkları üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, %3,5 oranındaki büyümenin gelirleri desteklediği ifade edildi. Kamu borcunun yaklaşık %40 oranının korunmasız ve döviz cinsinden olması nedeniyle, borç stokunun kur dalgalanmalarına karşı hassas kalmaya devam ettiği vurgulandı.