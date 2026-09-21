Fon tasfiyesi sürecinde piyasa güvenliği ve riskler: Dr. Nuri Sevgen’den yatırımcılara kritik uyarılar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) fon tasfiyelerinde süreyi 3 aydan 6 aya çıkardığını hatırlatan Dr. Nuri Sevgen, fon yöneticilerinin nakde dönebilmek adına portföylerindeki en likit varlıkları satmak zorunda kaldığını ifade etti. Bu durumun, normal değerinin altında ya da gerçek değerinde olan kaliteli hisse senetlerinin de zarar görmesine yol açtığını vurgulayan Dr. Sevgen, cuma günü sadece Destek Factoring hissesinin taban olmasının endekste yaklaşık 60 puanlık bir düşüşe neden olduğunu belirtti. Tasfiye kapsamındaki hisse yapısının büyüklüğünün 500-550 milyar TL (yaklaşık 20 milyar dolar) seviyesinde olduğuna dikkat çeken Dr. Sevgen, bu ölçekteki hareketlerin piyasa dinamiklerini bozarak ciddi bir güven sorunu yarattığını söyledi.

Yatırımcılarda güven kaybı ve para piyasası fonlarının durumu

Gelişmelerin 500 binden fazla yatırımcıyı doğrudan etkilediğini dile getiren Dr. Sevgen, kafası karışan yatırımcıların altın veya dövize geçiş yapmayı düşündüklerini aktardı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının TEFAS/BEFAS sistemine açık olması sebebiyle bu tasfiye sürecinden etkilenmediğini kaydeden Dr. Sevgen, para piyasası fonlarındaki duruma da açıklık getirdi. Geçmiş dönemlerde %50-60 seviyelerine ulaşan yüksek getirilerin, hisse senedi teminatı karşılığında kullandırılan kredilerden (pay repo) kaynaklandığını ifade eden Dr. Sevgen, teminat gösterilen hisselerin fiyatı düştükçe risklerin arttığını ve ek nakit konulmadığı takdirde yatırımcıların bir miktar zarar etme olasılığının doğduğunu söyledi. Buna karşın para piyasası fonu sahiplerinin risk yapısı gereği diğer hisse fonlarına kıyasla daha avantajlı konumda olduğunu ekledi.

BIST 100 ve teknik seviyeler: Yatırımcı şu aşamada ne yapmalı?

Borsadaki teknik görünümü değerlendiren Dr. Sevgen, endeksin 13.000 - 13.200 puan bölgesinin kritik bir destek seviyesi olduğunu, 200 günlük hareketli ortalamanın ise yaklaşık 13.400 - 13.500 seviyelerinden geçtiğini belirtti. Endeksin 13.400 üzerine çıkmadığı sürece yeni alım yapılmasını önermediğini vurgulayan Dr. Sevgen, mevcut puslu havada yatırımcıların kısa vadeli al-sat veya açığa satış hareketleri yerine beklemede kalması gerektiğini söyledi. Dr. Sevgen, uzun vadeli değer yatırımcılığının önemini koruduğunu ancak kısa vadede piyasanın net bir yön göstermediğini kaydetti.

Piyasa düzenlemeleri ve geleceğe yönelik beklentiler

Düzenleme adımlarının gecikmesinin mağduriyetleri ve fon büyüklüklerini artırdığına dikkat çeken Dr. Sevgen, Borsa İstanbul ve SPK tarafından atılacak uzun vadeli hukuki ve düzenleyici adımların piyasada güvenin yeniden tesisi için elzem olduğunu belirtti. Balon yükselişlerin yaşandığı dönemleri 'sandalye kapmaca' oyununa benzeten Dr. Sevgen, müziğin durmasıyla birlikte değerinin üzerinde işlem gören varlıklardan zamanında çıkamayan yatırımcıların mağdur olduğunu ve mevcut belirsizlik sürecinin çözülmesinin zaman alacağını ifade etti.