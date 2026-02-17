Fon yöneticileri “aşırı iyimser”: BofA'nın güven endeksi son 4 yılın en yüksek seviyesinde

Bank of America’nın (BofA) Küresel Fon Yöneticileri Anketi’ne göre, küresel yatırımcı güveni şubat ayında Haziran 2021’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı .

Nakit seviyeleri, hisse senedi tahsisleri ve küresel büyüme beklentilerine dayalı en geniş ölçüm 8,1’den 8,2’ye yükseldi.

BofA, fon yöneticilerinin bu ay "aşırı iyimser" olduğunu, bu durumun varlık fiyatlarında daha fazla yükselişi zorlaştırabileceğini belirtti.

Anket ayrıca Kevin Warsh’ın Fed başkanlığına aday gösterilmesinin piyasalara etkisine dair beklentileri ortaya koydu. Katılımcıların %38’i Warsh’ın Fed başkanı olması halinde ABD Hazine tahvili getirilerinin yükseleceğini ve doların değer kaybedeceğini öngörüyor. %21’lik kesim ise getirilerin düşeceğini ve doların zayıflayacağını düşünüyor.

Büyüme ve enflasyonda da beklenti yüksek

Anket göre, yatırımcıların "boom" yani trendin üzerinde büyüme ve enflasyon beklentisi Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Katılımcıların %36’sı bu senaryoyu öngörüyor.

Buna karşın, "stagflasyon" yani trendin altında büyüme ve trendin üzerinde enflasyon hâlâ en baskın görüş olmaya devam ediyor. Katılımcıların %42’si bu senaryoyu bekliyor.

Anket sonuçlarına göre %14’lük kesim “goldilocks” senaryosu (trendin üzerinde büyüme, trendin altında enflasyon) öngörürken, %5’lik kesim ise “stagnasyon” yani hem büyümenin hem enflasyonun trendin altında kalacağı bir tablo bekliyor.