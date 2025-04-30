Fonlardan 2 ayda son 10 yılın en büyük hisse satışı

Goldman Sachs tarafından yayınlanan bir rapora göre, hedge fonlar mart ve nisan aylarında son 10 yılın en büyük miktarında Avrupa hisse senedi satışı gerçekleştirdiler.

Avrupa hisse senetlerine yatırım yapanlar, Avrupa'daki "çifte darbe" nedeniyle ürkmüş durumda olurken, Trump'ın önerdiği gümrük vergileri ve Euro'nun güçlenmesi, bloğun ihracata dayalı ekonomisini sekteye uğratacak.

Reuters tarafından görülen Goldman notuna göre, Avrupa'daki varlıkların düşmesini bekleyen kısa pozisyonlar da eklediler.

Yatırımcılar mart ve nisan aylarındaki günlerin üçte ikisinde Avrupa hisse senetlerinde net satıcı konumundaydı.

Hedge fonlar, özellikle otomobil ve lüks mallar sektörlerinde tarifeye duyarlı isimlere odaklanarak tek tek hisse senedi sattı. Goldman, spekülatörlerin düşük kazançların ardından lüks mallarda satışları hızlandırdığını söyledi.

Avrupa endekslerinin düşmesi halinde para kazandıracak defansif işlemler yapılırken, Trump tarafından açıklanan 90 günlük tarife duraklamasının ardından bu hedge işlemlerini kapattılar.