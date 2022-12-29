Ford Otosan 200 milyon Euro kredi aldı

Ford Otosan, bir tonluk yeni nesil ticari araç projesinin finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 200 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre kredinin 77.5 milyon Euro'luk bölümünün vadesi ilk iki yılı ana para geri ödemesiz dört yıl, faizi ise euribor artı yüzde 4.5 olacak.

Kalan 122.5 milyon euroluk bölümün vadesi ise yine iki yıl ana para geri ödemesiz altı yıl, faizi euribor artı yüzde 4.65 olacak.

Geri ödemeler altı ayda bir yapılacak olan kredi 31 Ocak'a kadar kullanılacak.

Kredinin 54 milyon Euro'su EBRD'den, kalanı sendikasyona katılan Green for Growth Fund Southeast Europe SICAV-SIF, HSBC Bank Middle East, MUFG Bank, Societe Generale ve ILX Management'tan sağlaancak.