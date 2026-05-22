Fortinet, Nasdaq'ta tarihi zirveyi gördü: Hisseler 130,40 dolarla rekor tazeledi

Küresel siber güvenlik çözümleri sunan Amerika merkezli teknoloji şirketi Fortinet, finans piyasalarında büyük bir ralliye imza atarak tüm zamanların en yüksek hisse değerine ulaştı. Yapay zeka altyapılarına yönelik siber güvenlik talebinin dünya genelinde hızla artması ve kurumsal şirketlerin bütçelerini bu alana kaydırması, Fortinet hisselerinin borsa seansında 130,40 dolara kadar tırmanmasını sağladı. Nasdaq'ta gerçekleşen bu tarihi zirve, siber güvenlik sektöründeki büyüme ivmesini bir kez daha gözler önüne sererken şirketin toplam piyasa değerini de yaklaşık 95 milyar dolar seviyesine kadar taşıdı.

Güçlü finansal sonuçlar yatırımcıların alım eğilimini artırdı

Piyasadaki alım talebini doğrudan destekleyen en büyük unsurlardan biri, Fortinet'in son dönemde açıkladığı güçlü çeyreklik finansal tablolar oldu. Şirket, toplam çeyreklik gelirini yıllık bazda yüzde 20 oranında artırarak 1,85 milyar dolar seviyesine ulaştırdığını ilan etti. Donanım ve yeni nesil güvenlik duvarı satışlarını içeren ürün odaklı gelirler ise tek başına yüzde 41 oranında bir büyüme yakalayarak 645 milyon dolara ulaştı. Beklentileri büyük bir farkla aşan siber güvenlik şirketi, Wall Street'in hisse başına kazanç tahminlerini de geride bırakarak hisse başına 0,82 dolar düzeltilmiş kazanç bildirdi.

Yapay zeka ortaklıkları ve gelecek dönem siparişleri hızlandı

Sektör analizleri, Fortinet'in geleneksel ağ güvenliği çözümlerinden bulut tabanlı yeni nesil güvenlik mimarilerine geçiş stratejisinin bu başarıda kritik bir rol oynadığını gösteriyor. Özellikle veri merkezlerindeki yapay zeka iş yüklerini siber tehditlere karşı korumak amacıyla geliştirilen özel yazılımların küresel çip ve yapay zeka devleriyle entegre edilmesi, kurumsal segmentteki büyük ölçekli siparişleri doğrudan hızlandırdı. Gelecek dönem gelirlerinin en net göstergesi kabul edilen taahhütlü toplam faturalandırmaların yüzde 31 artışla 2,09 milyar dolara ulaşması da şirketin önümüzdeki dönemlerde bu finansal gücünü koruyacağına işaret ediyor.