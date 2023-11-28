FOYDER’in zirvesinde finansal sürdürülebilirlik arandı

TMA Türkiye/Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği (FOYDER); EKONOMİ gazetesi ve BloombergHT işbirliği, QNB Finansbank, Odea Bank, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ), EY Türkiye, CFO Finansal Hizmetler, Say Hukuk Bürosu, Servo Capital Advisors Stratejik Yönetim ve Finansal Danışmanlık, Pera ESG Danışmanlık, Yağmur Hukuk Bürosu, Gelecek Varlık Yönetimi, Türkiye Ekonomi Bankası, Şekerbank, Kredi Kayıt Bürosu , Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Emir Varlık Yönetim’in sponsorluğunda “Şirketler İçin Finansal ve Operasyonel Sürdürülebilirlik” temasıyla yıllık zirvesini gerçekleştirdi. Zirvede kamu, finans ve reel sektörden profesyoneller buluştu.

TMA Türkiye/FOYDER Başkanı Önder Yılmaz, zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

TMA Türkiye/FOYDER Başkanı Önder Yılmaz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Risk Yönetimi Daire Başkanı Bülent Şevik, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Can Balak ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör yaptıkları açılış konuşmalarında; finansal ve operasyonel yeniden yapılandırmanın önemini vurguladı. Piri Reis Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da “Küresel Makro Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi” konulu sunumunda, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelerle ilgili görüşlerini paylaştı.

Zirvede Şeref Oğuz’un (soldan sağa) moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Kaan Kiziroğlu, Orçun Makal ve Cem Taner, şirketlerin karşılaştığı sorunları ve alınabilecek önlemleri değerlendirdiler.

EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz’un moderatörlüğündeki “Şirketler için Finansal ve Operasyonel Sürdürülebilirlik - Karşılaşılan Sorunlar” konulu ilk panelde; Odea Bank Genel Müdür Yardımcısı Cem Taner, EY Türkiye Şirket Ortağı Orçun Makal ve Servo Capital Advisors Stratejik Yönetim ve Finansal Danışmanlık yönetici ortağı Kaan Kiziroğlu, şirketlerin karşılaştığı kurumsal yönetim sıkıntılarını, başta likidite olmak üzere işletmelerin yönetmek zorunda oldukları riskleri ve alınabilecek önlemleri değerlendirdiler.

“Kalıcı bir yapılandırma süreci oluşturulmalı”

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen’in moderatörlüğündeki “Yapılandırma Süreçleri-Mevcut Yapı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu ikinci panelde; QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı İsmail Işık, Say Hukuk Bürosu kurucusu Av. Hamdi Say ve CFO Finansal Hizmetler kurucu ortağı Özgür Saygı, Finansal Yeniden Yapılandırma’nın kendine düşen görevi yaptığını artık kalıcı bir yapılandırma sürecinin oluşturulmasının önemini, konkordato müessesinin aslında bir yapılandırma niteliği taşıdığını ve doğru kullanıldığında verimli sonuçlar elde edilebildiğini ifade ettiler.

Moderatörlüğünü İnanç Sözen’in gerçekleştirdiği “Şirketler için Finansal ve Operasyonel Sürdürülebilirlik - Yeni Yaklaşımlar” konulu üçüncü panelde; Önder Yılmaz, TMKŞ Genel Müdür Yardımcısı Sinan Sözer ve Pera ESG Danışmanlık Genel Müdürü Kemalettin Dilbaz, FOYDER’in oluşturduğu “önleyici yeniden yapılandırma” önerisini, işletmelerin geleceğe daha hazır hale gelebilmeleri için ESG kurallarını dikkate almaları gerekliliğini ele aldılar.