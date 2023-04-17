Fraport TAV'a 140 milyon Euro yenileme kredisi

Fraport TAV Antalya Yatırım, işleticisi olduğu Antalya Havalimanı'nın genişletilmesi ve modernizasyonuna yönelik Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) ile 140 milyon Euroluk kredi sözleşmesi imzaladı.

AIIB'den yapılan açıklamada, finansman paketinin AIIB'in yanı sıra Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğinde sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu işbirliğinin Antalya Havalimanı'nın operasyonel verimliliğinin artırılmasının yanı sıra uluslararası çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) standartlarının benimsenmesini ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve uyum çabalarını da destekleyeceği belirtildi.

Fraport TAV Antalya Yatırım; Fraport AG FRAG.DE ve TAV Haavlimanları Holding TAVHL.IS ortaklığında faaliyet gösteriyor.