FT, ebebek'te yabancı ilgisine dikkat çekti

Anne-bebek ürünleri firması ebebek, bugün gerçekleştirilen gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Şirket hisseleri ilk işlemden tavan yaptı.

ebebek’in başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini ifade eden Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Çocuklarının gelecekleri için Borsa İstanbul’a yatırım yapan ailelere tavsiyemiz, finansal okuryazarlıklarınızı arttırın, lütfen sosyal medyaya itibar etmeyin, lütfen aracı kurumlarınızın yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin, aracı kurumlarınızın uzmanlarının araştırma raporlarını okuyun” dedi.

ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş ise, “Halka arzımızla 23 yıldır bir şekilde hayatlarına dokunduğumuz, birlikte büyüdüğümüz bebeveynlerimizle kurduğumuz duygusal bağ, rekor halka arz katılımıyla yeni bir seviyeye ulaştı. Artık Türkiye nüfusunun yüzde 4,52’si, yani her 20 kişiden biri bizim ortağımız. Onlardan da aldığımız güçle çok daha sağlam çok daha hızlı adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Halka arzla birlikte, Türkiye’de yazdıkları başarı hikâyesinin küresel arenada daha fazla duyulmasını sağlamak için çok daha güçlü adımlar atacaklarının altını çizen Erdoğmuş, şöyle konuştu: “Halka arzdan elde edeceğimiz fonun yüzde 55’ini yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımlarına ayıracağız. İngiltere'de online satış operasyonlarımıza zaten başlamış durumdayız ve önümüzdeki dönemde hem kıta Avrupası'nda hem de Ortadoğu'da yeni pazarlara giriş yapmayı hedefliyoruz. Bu sayede ebebek'in daha geniş kitlelere ulaşmasını ve markamızın global ölçekte bilinirliğinin artmasını sağlayacağız ve yatırımcılarımıza uzun vadede ciddi bir değer katma potansiyeli sunacağız. Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık yüzde 10'unu yenilenebilir enerji yatırımlarına, özellikle güneş enerjisi projelerine ayıracağız. Söz konusu fonun kalan yüzde 35'ini de net işletme sermayesi finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kaynak, işimizin sürekliliği ve finansal sağlamlığının korunması için kritik öneme sahip.”

FT, yabancı ilgisine dikkat çekti

Financial Times da bugünkü haberinde şirketin halka arzına dikkat çekti. FT, şirketin 70 milyon dolarlık ilk halka arzına 20'nin üzerinde yabancı kurumsal yatırımcının ilgi gösterdiğini yazdı. Financial Times, Ebebek'in bu yıl diğer halka arzlardan çok daha fazla kurumsal yabancı çektiğini grafikle paylaştı.