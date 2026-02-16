FT: Fon yöneticileri dolarda 10 yılın en kötümser pozisyonunda!

Bank of America anketine göre yöneticilerin dolar pozisyonları, geçen nisan ayındaki dip seviyenin de altına indi. CME Group verilerine göre bu yıl dolara karşı açılan pozisyonlar, lehine yapılan işlemleri geride bıraktı. Büyük varlık yöneticileri, düşüşün emeklilik fonları gibi “gerçek para” yatırımcılarının dolar varlıklarını azaltma veya zayıflamaya karşı korunma isteğini yansıttığını belirtiyor. Euro karşısında daha fazla değer kaybına yönelik opsiyon işlemleri, pandemi dönemi ve geçen nisan ayındaki tarifeler sonrası görülen seviyelere ulaştı.

Varlık yönetimi devi Vanguard'ın küresel faiz oranları başkanı Roger Hallam, "Geçtiğimiz yıl yaşanan dalgalanmaların bir kısmı, yatırımcıların ABD varlıklarında tuttukları tarihsel olarak düşük [dolar] hedge oranlarını sorgulamasına neden oldu" dedi.

ABD tahsisatlarının ve hedge pozisyonlarının yeniden değerlendirilmesinin, doların son dönemdeki düşüşünün “temel itici gücü” olduğunu da sözlerine ekledi.

"Doların zayıflayabileceği bir ortam görüyoruz"

JPMorgan Asset Management'ın küresel sabit gelir, döviz ve emtia uluslararası baş yatırım sorumlusu Iain Stealey, "Hala doların buradan zayıflayabileceği bir ortam görüyoruz" dedi. JPMorgan Asset Management, son haftalarda dolar aleyhine bir bahis oluşturdu.

ABD faizleri hâlen Euro Bölgesi ve Japonya’dan yüksek olsa da, bu farkın daralması bekleniyor. Fed’in bu yıl iki kez faiz indirmesi öngörülüyor. Kevin Warsh’ın Fed başkanlığına atanması başlangıçta güven verse de, Başkan Trump’ın faiz artırımlarına karşı açıklamaları yatırımcı endişelerini yeniden artırdı. Bu belirsizlik, doların cazibesini zayıflatırken bazı yatırımcıların ABD varlıklarından çıkış yaptığına işaret ediyor.