FT: Fonlar, varlıkları kendi içinde döndürüyor

Financial Times'ın haberine göre, özel sermaye şirketleri, alıcı bulmakta veya halka arz yapmakta zorlandıkları bir dönemde, portföylerindeki şirketleri kendi yönettikleri fonlara satma işlemlerini bu yıl rekor seviyeye taşıdı.

Yeni fonlara devrediliyor

Raymond James’in özel sermaye danışmanlığı küresel başkanı Sunaina Sinha Haldea’ya göre, bu yıl gerçekleşen özel sermaye satışlarının yaklaşık yüzde 20’si, geçen yılki yüzde 12–13 seviyesinden yükselerek, devam fonları aracılığıyla yapıldı.

Bu işlemlerde varlıklar, aynı özel sermaye grubu tarafından yönetilen yeni fonlara devrediliyor. Yapı, eski fon yatırımcılarına nakit dönüşü sağlarken, çıkar çatışması endişelerini de beraberinde getiriyor.

Sinha Haldea, 2025 yılı sonunda bu tür satışların toplam hacminin 107 milyar dolara ulaşacağını, geçen yıl ise 70 milyar dolar seviyesinde kaldığını söyledi. Jefferies’ten Skip Fahrholz da küresel toplamın 100 milyar dolara yakın olacağını belirtti.

Son yıllarda yaygınlaştı

Zayıf piyasa değerlemeleri nedeniyle bu yapı son yıllarda hızla yaygınlaştı.

PAI Partners, Häagen-Dazs gibi markaları bünyesinde barındıran Froneri’deki hissesinin bir kısmını, şirketi 15 milyar Euro değerleme ile ikinci kez devam fonuna sattı.

Vista Equity Partners, New Mountain Capital ve Inflexion da milyarlarca dolarlık devam fonlarıyla büyük yatırımlarında benzer satışlar yaptı.

Bazı emeklilik fonları, özel sermaye şirketlerinin hem alıcı hem satıcı konumunda olmasından endişe ediyor. Abu Dhabi Investment Council, Energy ve Minerals Group’un Ascent Resources’ı düşük değerle devam fonuna satmayı planladığı iddiasıyla dava açtı.