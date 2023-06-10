FT: Hafize Gaye Erkan, Türkiye'nin sorunlarını üstlendi

Londra merkezli Financial Times Gazetesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ı bekleyen sorunlar ve söz konusu sorunlarla nasıl başa çıkabileceğini irdeleyen bir analiz yayımladı.

Gazetenin Ankara bürosundan Adam Samson imzalı makalede Hafize Gaye Erkan, büyük finans kuruluşlarının bilançolarındaki riski analiz eden karmaşık modeller oluşturma konusunda uzman olarak tanımlandı.

Erkan'ın klasik matematik teorilerine dayanan köklerine atıfta bulunan Financial Times, “Türkiye'nin ilk kadın merkez bankası başkanı olarak, bankanın şimdiye kadarki en büyük değişimlerinden birini gerçekleştirme konusunda risk yönetimi deneyimini kullanmak için yeni bir şans elde edecek.” İfadelerini kullandı.

Kara: Erkan'ın işi hem zor hem de kolay

Financial Times çiçeği burnundaki Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın işinin hem kolay hem de zor olduğunun altını çizdi.

İngiltere merkezli gazete bu varsayımı desteklemek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski baş ekonomistlerinden Hakan Kara’nın görüşlerine başvurdu.

Gazete Kara’nın "Erkan'ın işinin hem zor hem de kolay olduğunu düşünüyorum. Zor, çünkü yüksek enflasyon ve çözmesi gereken verimsiz bir dizi düzenleme devraldı. Kolay, çünkü selefinin alışılmadık derecede düşük kredibilitesi göz önüne alındığında, merkez bankacılığının temellerine sadık kalarak bile piyasa duyarlılığını çok hızlı bir şekilde iyileştirebilir." ifadelerine yer verdi.

“Erkan’ın diplomatik becerilerini sınayacak”

Adam Samson Financial Times için kaleme aldığı yazısında, “Merkez Bankası başkanlığı görevi Erkan'ın diplomatik becerilerini kesinlikle test edecek. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilen Erkan'ın, Türkiye'yi daha sürdürülebilir bir politika yoluna sokmak ve yabancı yatırımcıları geri çekmek arasında ince bir çizgide yürümesi gerekecek.” diye yazdı.