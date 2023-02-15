FT: Türk yatırımcılar hisse senetlerine hücum etti

Ünlü İngiliz gazetesi Financial Times, BIST'deki yükselişi sayfalarına taşıdı. Haberde, “Bir haftalık kapanmanın ardından, Türk yetkililerin piyasayı desteklemek için başlattığı önlemler, yatırımcıların hisse senetlerine hücum etmesine yol açtı” yorumu yapıldı.

Refinitiv verilerine referans veren Financial Times, “BIST 100 endeksi, İstanbul'da Çarşamba günü öğle saatlerinde yüzde 9,7 yükselerek 2008'den bu yana en büyük yükselişini gerçekleştirme yolunda ilerliyor” dedi.

FT Online’da yer alan haberde, “Artış, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin, ülkenin ekonomik performansı için lira ile birlikte bel kemiği haline gelen hisse senedi piyasasını canlandırmak için bir dizi adım atmasının ardından geldi” görüşü savunuldu.

Haberde, “Bugünkü yükselişe rağmen BIST 100, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Yatırımcılar, Mayıs ortasında yapılması planlanan seçimler öncesinde Türkiye piyasasına yatırım yapma konusunda temkinli olduklarını söylüyorlar” ifadesine yer verildi.