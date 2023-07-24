Fuzul GYO'da halka arz büyüklüğü 817,6 milyon lira
Fuzul GYO halka arz büyüklüğü 817,6 milyon TL oldu.
Halk Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arzında toplam büyüklük 817,6 milyon TL olarak kaydedildi.
Fuzul GYO'nun paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşmişti.
Halka arzda birim fiyat 8,90 TL olarak açıklanırken, halka arz edilen 91,9 milyon TL nominal değerli payların satışı yapıldı.
Açıklamaya göre, halka arzda; yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 4,3 katı oranında talep geldi.
Halka arzda payların yüzde 5'inden fazlasını alan yatırımcı bulunmadığı belirtildi.