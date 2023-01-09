Galatasaray'da derbi coşkusu 'tavan' yaptı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini 3-0 kazanan Galatasaray'ın hisseleri bugün açılışta yüzde 10 değer kazanarak tavan oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören Galatasaray ve Fenerbahçe’nin hisseleri dün akşamki kritik derbi sonrası bugün hareketli. Galatasaray hisseleri yüzde 10 yükselerek 7.48 lirayla tavan olurken Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 9 düşerek 65.75 liraya indi.
Galibiyetin ardından takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray Sportif AŞ, yüzde 10 yükseliş sonrası piyasa değerini 4 milyar liraya taşırken, Fenerbahçe’nin yüzde 9'luk düşüş sonrası piyasa değeri 6.4 milyar liraya geriledi.
Hisseleri borsada işlem gören diğer takımlardan Beşiktaş günü yüzde 0,35'lik düşüşle sürdürürken Trabzonspor hisseleri ise yüzde 0,44 yukarıda seyrediyor.