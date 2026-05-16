Garanti BBVA 2 milyar liralık takipteki alacağını sattı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) tarafından 15 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde tahsili gecikmiş alacak portföy satışı hakkında açıklama yapıldı.

Buna göre bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan;

01 Mayıs 2026 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 304.492.823,48 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 84.000.000,00-TL'ye Adil Varlık Yönetim A.Ş.'ye,

30 Nisan 2026 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 355.786.939,51 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 91.000.000,00-TL'ye Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye,

29 Nisan 2026 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 440.116.228,65 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 86.000.000,00-TL'ye Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye,

28 Nisan 2026 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 434.840.712,57 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 52.500.000,00-TL'ye Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye,

27 Nisan 2026 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 492.193.241,73 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 40.000.000,00-TL'ye Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’ye, olmak üzere beş ayrı portföy halinde, toplam 353.500.000,00 TL bedele satıldı.