Garanti BBVA Yatırım strateji raporunu yayımladı: Hangi sektörler öne çıktı?

Garanti BBVA Yatırım, küresel ekonomide değişen dengeler, merkez bankalarının politika yönelimleri, yapay zeka temalı yatırımların geleceği ve Türkiye'de devam eden dezenflasyon sürecini ele aldığı "2026 Finansal Piyasalar ve Strateji Raporu"nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı ekibi tarafından hazırlanan raporda, "Uluslararası Piyasalar", "Türkiye Ekonomisi", "TL Varlıklar" ve "BIST Stratejisi" olmak üzere dört ana başlık yer aldı.

Raporda, 2025'te piyasalarda fiyatlanan yapay zeka temalı büyüme hikayesinin 2026'da şirketlerin karlılık ve nakit akışı performansı üzerinden daha yakından test edileceği vurgulandı.

Bu süreçte güçlü bilanço yapısına sahip ve yatırım geri dönüşü netleşmiş şirketlerin küresel piyasalarda daha belirgin şekilde ayrışabileceği değerlendirildi.

Garanti BBVA Yatırım, yatırımcılar için hazırladığı model portföylerde ABD ve Avrupa piyasalarına yönelik yatırım temalarını da paylaştı. Raporda, ABD model portföyünde teknoloji, enerji, sağlık ve sanayi sektörleri dengeli bir dağılımla öne çıkarken, Avrupa tarafında teknoloji ve sanayi şirketlerinin ağırlık kazandığı belirtildi.

Merkez bankaları ve yeni ticaret dengeleri

Raporda, yüksek borç stokları ve tahvil faizlerinin merkez bankalarını enflasyon ile finansal istikrar arasında zor bir denge kurmaya yönelttiği ifade edildi.

Jeopolitik gelişmeler ve ticaret anlaşmalarındaki değişimlerin ise küresel ticaret mimarisini yeniden şekillendirdiği belirtilen raporda, 2026'da para politikası adımları ve yeni ticaret dengelerinin piyasa fiyatlamalarında belirleyici olmasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de sıkı para politikasının makro dengelerde iyileşmeye katkı sağladığı ve enflasyonda kademeli düşüş sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Raporda, yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 seviyesine gerilemesi, politika faizinin ise kademeli düşüşle yüzde 32 seviyesine inmesinin beklendiği ifade edildi.

Kurdaki görece istikrarın da etkisiyle Türk lirası tarafında reel faiz getirisinin cazibesini koruyacağı, yatırımcıların portföy dağılımlarında TL varlıkların payının artabileceği değerlendirildi.

BIST ve sektörel tercihler

Garanti BBVA Yatırım, 2026 hisse stratejisini faiz indirim süreci, iç talepte dengelenme ve TL'nin reel değer kazanımının yavaşlayarak sürmesi temaları üzerine kurdu.

Bu çerçevede bankacılık, GYO, havacılık ve perakende sektörlerinin öne çıkan alanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Garanti BBVA Yatırım'ın model portföy performansının disiplinli ve dinamik analiz yaklaşımı sayesinde 2025'te yüzde 27,5 getiriyle BIST endeksinin 11,3 puan üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, strateji raporunu uzun yıllardır yatırımcılara, değişen küresel ve yerel dinamikleri bütüncül bir bakış açısıyla sunmak amacıyla yılın başında hazırladıklarını belirtti.

Türkmen, "Makroekonomik görünümden sektör analizlerine, küresel temalardan Türkiye'ye özgü fırsat alanlarına kadar geniş bir perspektifte çalışıyor, güçlü araştırma altyapımız sayesinde müşterilerimizin yatırım kararlarını veriye dayalı ve disiplinli bir zeminde şekillendirmelerine katkı sağlıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.