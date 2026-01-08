Garanti BBVA Yatırım'dan 2026 dolar/TL ve borsa tahmini

Garanti BBVA Yatırım'ın 2026 yılı için hazırladığı Finansal Strateji raporunda, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25, politika faizi tahmini yüzde 32, büyüme tahmini yüzde 4 olarak belirtildi.

Raporda, "Türk Lirası’nda reel değerlenme devam edecek. Sıkı para politikası neticesinde TL’de bulunan reel faiz, TL’nin reel değerlenmesine yol açıyor. 2026 yıl sonu için TÜFE enflasyon tahminimiz %25, USDTRY döviz kuru tahminimiz 52 seviyesinde bulunuyor. Yani ana senaryomuzda 2026 yılında yaklaşık %21 kur yükselişi bekliyoruz. Enflasyon ve USDTRY döviz kuru yükselişi beklentilerimiz baz alınarak hesaplanan TL reel değerlenmesi 2026 yılında %6 olacak. Bu rakam 2025 yılında %10 seviyesindeydi. Makro ekonomik tahminlerimiz paralelinde Türk Lirası’nda 2025 yılına göre daha sınırlı şekilde reel değerlenmenin devam edeceğini öngörüyoruz" denildi.

"2026 yılında Türkiye kredi notunda artış görebiliriz" öngörüsünde de bulunan kuruluş, "Türkiye kredi notu, Moody’s, S&P ve Fitch değerlendirmelerine göre yatırım yapılabilir seviyeye üç basamak uzakta, 2026 yılında ek not artışları yaşanması için Ortodoks politikaların devam etmesi, dezenflasyonun sürmesi, TL’de reel değerlenme, döviz rezervlerinin güçlü olması, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Raporda, makro ihtiyati tedbirlerin etkisi ile TL mevduat faizlerinin politika faizinin 1-2 puan üstünde kalmaya devam edebileceği tahmininde de bulunuldu. Borsa tarafı için ise, "Araştırma bölümümüzün şirket değerlemelerinden elde ettiği BİST-100 öngörüsü “16,100” seviyesidir. Mevduatın net getirisinin, 2026 yılının son çeyreğinde (stopaj oranının değişmediğini varsayarak) %25-%27 aralığına gerileyebileceğini düşünüyoruz. Öngördüğümüz faiz seviyesi ve konsensüs endeks hedefi bazında yılın ilk yarısında 12.600- 13.000 bölgesinin başa baş noktaya işaret ettiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda belirttiğimiz aralık, faizlerin görece yüksek kalacağı yılın ilk yarısı adına BİST 100 endeksinde olası yükselişlerin ivme kaybedebileceği bölge olabilir" ifadeleri yer aldı.