Garanti BBVA'dan 1,3 milyar destek

Garanti BBVA, 30 Haziran 2023 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net kârı, 33 milyar 809 milyon 740 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 1 trilyon 891 milyar 92 milyon 777 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 1 trilyon 312 milyar 612 milyon 732 bin TL oldu.

Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında yüzde 54 büyüme ile 1 trilyon 396 milyar 970 milyon 11 bin TL oldu.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, mali tablolara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı; “2023 yılının ikinci çeyreğinde regülasyonlarla uyumlu olarak bilançomuzu yönettik. Bu çerçevede bankamızın TL nakdi kredi portföyü 80 milyara yakın net artışla toplam 600 milyar TL’ye ulaştı. Büyüme odağımız KOBİ ve tüketici kredileri oldu; buna karşın, kurumsal ve ticari kredilerde büyüme hızı görece düşük kaldı. KOBİ kredilerinde pazar payı kazanırken, kredi kartları ve tüketici kredilerindeki geleneksel lider pozisyonumuzu bu çeyrekte de başarılı bir şekilde korumaya devam ettik.



Müşterilerimizle kurduğumuz uzun soluklu, güvene dayalı ilişkinin bir sonucu olarak TL mevduatta da fark yaratan bir performans ortaya koyduk. Büyümede, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ana ürün olmaya devam etti. Bankamız, özel sektör bankaları içinde en yüksek KKM hacmine ulaşarak bu konuda da sektörde lider oldu. Bugün kur korumalı mevduatlar, TL vadeli mevduatlarımızın üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. Yasal düzenlemelerin etkisiyle TL mevduat, titizlikle yönettiğimiz ve yoğunlaştığımız bir alan. Bunun sonucu olarak TL kredi mevduat oranımız daha da iyileşerek tarihinin en düşük seviyesine geldi.”