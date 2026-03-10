Garanti BBVA'dan Romanya iştiraki açıklaması

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından 10 Mart 2026 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde haber ve söylentilerin doğrulanması hakkında açıklama yapıldı.

KAP açıklaması şöyle:

"Bugün öğleden sonra çeşitli platformlarda, Romanya'da kurulu iştirakimiz Garanti Bank S.A.'nın olası satışına ilişkin haberler yayımlanmıştır.

Bankamız, varlıkları ve iştiraklerine ilişkin tüm stratejik seçenekleri değerlendirmekte ve bu kapsamda potansiyel bir işleme yönelik olarak iletilen teklifleri inceleyebilmektedir.

Bugün itibarıyla söz konusu nitelikte bir işlemin gerçekleştirilmesi veya tamamlanmasına ilişkin alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Bankamızın Romanya'daki iştirakinin satışına yönelik bir işlem gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır."