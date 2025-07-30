Garanti BBVA'dan yılın ilk yarısında 53,6 milyar TL net kâr

Garanti BBVA, 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını yayımladı. 30 Haziran itibarıyla hazırlanan finansal tablolara göre banka, yılın ilk yarısında 53 milyar 613 milyon TL net kâr elde etti. Bankanın aktif büyüklüğü 3 trilyon 821 milyar TL’ye ulaşırken, ekonomiye sağlanan toplam kredi desteği – nakdi ve gayri nakdi krediler dâhil – 2 trilyon 950 milyar TL olarak gerçekleşti.

Müşteri mevduatları, Garanti BBVA’nın fonlama yapısında %69,5’lik pay ile ana unsur olmayı sürdürdü. Yılın ilk yarısında müşteri mevduatlarında %26,7 büyüme kaydedildi ve toplam tutar 2 trilyon 655 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın sermaye yeterlilik oranı %15,6 olarak hesaplanırken, özkaynak kârlılığı %30,6 ve aktif kârlılığı %3,1 seviyesinde gerçekleşti.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ikinci çeyrekte küresel jeopolitik gelişmelerin ve ticaret belirsizliklerinin arttığını, bu ortamda korumacılık eğilimlerinin para politikaları üzerindeki etkilerinin hissedildiğini ifade etti. Akten, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın öngörülebilir ve kararlı duruşunun dezenflasyon sürecine duyulan güveni desteklediğini belirtti. Sektör genelinde regülasyonlar nedeniyle kârlılığın baskı altında kaldığını, önümüzdeki dönemde politika faizine bağlı olarak sektörel dinamiklerin yeniden şekilleneceğini vurguladı.

Türk lirası vadeli mevduatlarda yıllık yüzde 37 artış

İkinci çeyreğe dair değerlendirmesinde Akten, fonlama maliyetlerinde yaşanan artışın sektör genelinde marjları baskıladığını ancak Garanti BBVA olarak tahsilatlar, iştirak kârlılığı ve kredi büyümesi sayesinde özkaynak kârlılığının %30,7 seviyesinde tutulduğunu aktardı. TL kredilerde liderliği sürdürdüklerini söyleyen Akten, konut, ihtiyaç ve KOBİ kredilerinde güçlü pazar payı elde ettiklerini kaydetti. Türk lirası vadeli mevduatlarda yıllık %37 artış elde edildiğini, TL bazlı mevduat kompozisyonunda ise özel bankalar arasında lider konumun korunduğunu ifade etti.

Dış finansman alanında Haziran ayında %100 oranında yenilenen sürdürülebilirlik temalı sendikasyon işleminin başarıyla tamamlandığını belirten Akten, 1 Temmuz’da sonuçlanan 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracının dört kat talep gördüğünü açıkladı. Bu işlemlerin bankaya duyulan güveni ve uluslararası piyasalardaki güçlü konumu teyit ettiğini vurguladı.

"KOBİ ve ticari müşterilere yönelik dijital hizmetleri yeniden yapılandırdık"

Dijitalleşme ve müşteri odaklı büyüme stratejilerine dair açıklamalarda bulunan Akten, “Radikal Müşteri Perspektifi” adını verdikleri yaklaşımın merkezinde müşterilerin ihtiyaçlarını uçtan uca gözeten süreç tasarımlarının yer aldığını söyledi. Bugün işlemlerin %99’unun şube dışı kanallardan, ürün satışlarının ise %86’sının dijitalden gerçekleştiğini belirtti. 17 milyondan fazla aktif mobil müşteri tarafından kullanılan Garanti BBVA Mobil uygulamasının kişisel finans koçu gibi işlev gördüğünü, üretken yapay zekâ destekli asistanları UGİ’nin bir yıl içinde 63 milyon sohbette 5 milyondan fazla kullanıcıya bağlam odaklı çözümler sunduğunu aktardı. KOBİ ve ticari müşterilere yönelik dijital hizmetleri yeniden yapılandırdıklarını, “KOBİ Bankacım Yanımda” birimi ile tüzel müşterilere uzaktan kişiye özel ilişki bankacılığı sunmaya başladıklarını belirtti.

Sürdürülebilirlik alanında 2018-2025 dönemine yönelik 400 milyar TL’lik sürdürülebilir finansman hedefinin planlanandan önce tamamlandığını, 2018-2029 dönemi için 3,5 trilyon TL’lik yeni taahhütte bulunduklarını açıkladı. Ekvator Prensipleri’ne imza atarak çevresel ve sosyal risk yönetim çerçevesini güçlendirdiklerini ifade etti.

Garanti BBVA’nın BIST-100’de en değerli banka konumunda olduğuna dikkat çeken Akten, güçlü finansal performansın arkasındaki temel unsurun müşteri güveni ve çalışan katkısı olduğunu belirterek tüm paydaşlara teşekkür etti. Bankanın TL odaklı büyüme stratejisini sürdürerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.