Gazprom: Arz açığı olursa OPEC+ harekete geçer

Başta Uluslararası Enerji Ajansı olmak üzere bazı analistler ve düşünce kuruluşları OPEC+'nın arz kesintilerini 2023 sonuna kadar uzatmasının dördüncü çeyrekte önemli bir piyasa açığı anlamına geleceğine inanıyor.

Dyukov, "Petrol sıkıntısı ile ilgili bir durum ortaya çıkarsa, buna tepki verebilecek ve piyasaya petrol arz hacmini artırabilecek OPEC+ var" dedi.

Dyukov ayrıca Rusya'nın akaryakıt ihracatına uygulanan vergide yapılması önerilen artışın iç piyasadaki kıtlıkla mücadelede sadece geçici bir etkisi olabileceğini söyledi.