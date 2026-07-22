GE Vernova öngörüleri Siemens Energy hisselerini aşağı çekti

Enerji altyapı pazarının küresel göstergelerinden biri olan GE Vernova, yıllık gelir tahminlerini yukarı yönlü revize etse de rüzgar enerjisi segmentindeki daralmanın önüne geçemedi. Yenilenebilir enerji kanadındaki gelirlerin yaklaşık yüzde 10 gerilemesi, yıl başından bu yana agresif bir ralli içinde olan sektör hisselerindeki yüksek değerlemelerin sorgulanmasına yol açtı. Mevcut finansal görünüm piyasa beklentilerini tam olarak tatmin etmeyince New York seansında başlayan sert satışlar, Atlantik’in diğer yakasına da sıçradı.

Frankfurt Borsası’nda domino etkisi

Yatırımcıların enerji ekipmanı üreten şirketlerin piyasa çarpanlarını yüksek bulmaya başlamasıyla, Frankfurt’ta işlem gören Siemens Energy hisseleri doğrudan hedef oldu. Şirketin kendi iç operasyonlarında ya da sipariş defterinde hiçbir yapısal bozulma olmamasına rağmen, sektörel bağlar nedeniyle hisseler hızla irtifa kaybetti. Yaşanan bu düşüşün sadece Siemens ile sınırlı kalmaması, Nordex ve Vestas gibi diğer majör rüzgar türbini üreticilerini de aşağı çekmesi, hareketin tamamen sektörel bir bulaşıcılıktan kaynaklandığını netleştirdi.

Siemens Energy’deki bu ani geri çekilme kalıcı bir trend değişiminden ziyade, zirve seviyelerde yakalanan bir düzeltme hareketi olarak okunmalıdır. Yapay zeka veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacı ve küresel şebeke modernizasyonu projeleri sayesinde sipariş hacmi oldukça güçlü olan şirket, son aylarda yatırımcısına sunduğu yüksek getirinin ardından bir miktar kar realizasyonu baskısıyla karşılaştı. Büyük yatırım bankalarının hisseye yönelik olumlu raporları bile bu psikolojik satış dalgasını durdurmaya yetmedi.

Ağustos bilançosu trendi belirleyecek

Sektör genelinde yaşanan bu teknik düzeltmenin geçici bir duraklama olup olmadığı, önümüzdeki günlerde çok daha net anlaşılacak. Şirketin kendi mali performansını, geleceğe dönük sipariş hacmini ve yeni çeyrek hedeflerini resmi olarak paylaşacağı ağustos başındaki bilanço açıklaması, yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmesi açısından en kritik viraj olacak.