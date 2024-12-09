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Gecelik faiz 2 ay sonra politika faizinin üstünde

Gecelik faiz 6 Aralık tarihi itibariyle, yüzde 50,07 seviyesiyle yaklaşık 2 ayın ardından politika faizinin üzerine çıktı.

Haber Merkezi
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Gecelik faiz 2 ay sonra politika faizinin üstünde
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, gecelik faiz, 2 aydan fazla süre politika faizi altında kaldıktan sonra cuma gününü yüzde 50.07 seviyesinde tamamladı. Böylece gecelik faiz, ekim ayı başından beri ilk kez politika faizi üstüne çıktı.

Fazla likidite, 700 milyar TL'lik rekor seviyelerden 225 milyar TL civarına indi. Toplam ters swap stoku ise, 5.6 milyar dolar civarında gerçekleşti.

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