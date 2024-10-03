Gecelik faiz, politika faizinin üzerinde kalamıyor, likidite erimiyor

Eylül ayı sonlarında politika faizinin üstüne çıkan gecelik faiz, ekim ayının ilk günlerinde bu performansı sürdüremedi.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, 30 Eylül'de politika faizinin üzerini test eden gecelik repo faizi ortalaması yeniden politika faizinin altına geriledi. Eylül ayı başında 53 seviyesine yaklaşan gecelik repo faizi ortalaması 2 Ekim’de yüzde 49,77 oldu.

Sterilize edilemedi

Gecelik faiz, politika faizi üzerinde kalıcı olamazken, sistemde de likidite fazlası sürüyor. 2 Ekim itibarıyla sistemdeki likidite fazlası 198,7 milyar TL olurken, 26 Eylül'de likidite fazlası 400 milyar TL'nin üzerine çıkmıştı.

TL likidite fazlası oluşturan unsurların başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk çeyrek sonundan bu yana 95 milyar dolara yakın rezerv biriktirmesi gelirken, TCMB bu alanda da depo ihalelerine devam ediyor.