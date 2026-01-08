Gelişen piyasalarda aralık ortasından bu yana en kötü performans!

MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi %0,8 düşüşle Aralık ortasından bu yana en sert gerilemeyi gördü. Tayland, Güney Kore ve Güney Afrika para birimlerinin diğer ülke para birimlerine oranla daha fazla değer kaybetmeleri de dikkat çekti.

ABD ordusunun Venezuela'ya yönelik operasyonu, Çin ve Japonya arasındaki ticaret gerilimleri yatırımcılarda huzursuzluk yaratan gelişmeler arasında sayılıyor.