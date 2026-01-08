Gelişen piyasalarda aralık ortasından bu yana en kötü performans!
Gelişen piyasa hisseseleri artan jeopolitik gerilemler öncülüğünde geriliyor. Artan jeopolitik riskler, ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde yatırımcıları temkinli tutum takınmaya yönlendiriyor.
MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi %0,8 düşüşle Aralık ortasından bu yana en sert gerilemeyi gördü. Tayland, Güney Kore ve Güney Afrika para birimlerinin diğer ülke para birimlerine oranla daha fazla değer kaybetmeleri de dikkat çekti.
ABD ordusunun Venezuela'ya yönelik operasyonu, Çin ve Japonya arasındaki ticaret gerilimleri yatırımcılarda huzursuzluk yaratan gelişmeler arasında sayılıyor.