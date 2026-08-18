Gelişen piyasalarda risk iştahı küresel satış ve petrol baskısıyla zayıfladı

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MSCI gelişmekte olan piyasalar hisse endeksi, dört günlük yükseliş serisinin ardından %0,7 düşüşle seyrediyor. Düşüşte Samsung Electronics ve Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hisselerindeki kayıplar etkili oldu.

Gelişmekte olan ülke para birimleri endeksi rekor seviyelerden %0,1 gerilerken, ABD doları dört gün sonra ilk kez yukarı yönlü seyrediyor.

Brent petrolün Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin belirsizliklerle varil başına 90 doların üzerinde seyretmesi de risk algısını baskıladı. ABD'nin 30 yıllık tahvil getirisi ise yüksek kamu harcamaları ve kalıcı enflasyon endişeleriyle 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.