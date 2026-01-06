Gelişmekte olan piyasa borçlanma araçları için tahmin: Yüksek getiri sunabilir

Candriam’ın stratejisti Nadege Dufosse, gelişmekte olan piyasa borçlanma araçlarının 2026 yılında yüksek getiri sağlamasının muhtemel olduğunu, ancak 2025’teki güçlü performansın ardından kazançların bir miktar sınırlanabileceğini belirtti.

Dufosse, zayıf dolar, düşük faiz oranları ve cazip getirilerin bu varlık sınıfını destekleyeceğini ifade etti. "Gelişen piyasa borçlanma araçlarına, özellikle yerel para cinsinden olanlara yönelik olumlu duruşumuzu sürdürüyoruz. Değerlemeler ve gelirler, riski telafi etmeye devam ediyor" dedi.