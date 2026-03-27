Gelişmekte olan piyasa borçlanmaları durma noktasına geldi

Reuters'in haberine göre, bankacılar ve yatırımcılar, bir ay öncesine kadar yoğun talep gören birçok gelişmekte olan ekonominin şu an belirsizlik içinde bir "bekle-gör" moduna geçtiğini belirttiler.

Ocak ve Şubat aylarında Suudi Arabistan, Meksika ve Türkiye öncülüğünde gelişmekte olan ülkeler, tahvil ihraçlarında öyle bir hız yakalamıştı ki, mart ayında arzın azalmasına rağmen ilk çeyrek satışları rekor seviyeye ulaştı. JPMorgan CEEMEA borç sermaye piyasaları başkanı Stefan Weiler, bu dönemde Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki devlet ve şirket borçluların toplam 117,5 milyar dolar topladığını, bunun 2025’in ilk üç ayının yaklaşık 3 milyar dolar üzerinde olduğunu belirtti.

Ancak Şubat 28’den bu yana ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası yatırımcılar, çoğu gelişmekte olan piyasadan uzaklaştı. Bank of America verilerine göre, Mart 19 haftasında gelişmekte olan piyasa borcundan 3,3 milyar dolar ve yüksek getirili şirket tahvillerinden 5 milyar dolar çıktı; bu son yılların en büyük çıkışı olarak kaydedildi.

Citi CEEMEA borç finansmanı eş başkanı Victor Mourad, “Tüm finansman görüşmeleri devam ediyor, ancak temkinli bir bekle-gör modu hakim. Büyük ve sağlam ihraççılar için erişim mümkün, ancak prim ödeniyor” dedi.