Genç ve zengin yatırımcıların iki büyük hatası: Zor yoldan öğrenecekler!

Bank of America (BofA), Özel Bankacılık Zengin Amerikalılar Çalışması 2024’e göre, 21-43 yaş aralığında ve en az 3 milyon dolarlık yatırım yapılabilir varlığı olanların sadece yüzde 28'i hisse senetleri ve tahvillerle ortalamanın üzerinde getiri elde edilebileceğini düşünüyor.

44 yaş ve üstü olanlar arasında ise durum tam tersi görünüyor. Yüzde 72 yatırımcı, klasik yatırım yöntemlerinin gayet iyi çalıştığını düşünüyor. Ayrıca, yaşça büyük olan neslin yüzde 84'ü, uzun bir varlık sınıfı listesinde yerli ve yabancı hisse senetlerini yatırım büyümesi için en büyük fırsat olarak görüyor.

CNBC haberine göre, hisse senetleri, nesiller boyunca ABD’liler için servet kazandıran bir yol oldu. Geniş ABD hisse senedi piyasası, temettülerle son yüzyıl boyunca yıllık ortalama yüzde 10 getiri sağladı.

Ancak genç, zengin yatırımcılar için hisse senetleri, gayrimenkul, kripto para birimi, özel sermaye ve şirketlere doğrudan yatırım gibi yedi farklı yatırım türünün gerisinde kalıyor.

“Zor yoldan öğreniyoruz”

Creighton Üniversitesi finansal psikoloji profesörü, finansal planlayıcı Brad Klontz’a göre, genç yatırımcılar, üst düzey bile olsalar, deneyimli yatırımcılardan bir şeyler öğrenebilir. Klontz, "Esasen, yaşça büyük olanların daha doğru bir listesi var” derken, "Yaptığım tüm çalışmalar, yaşlandıkça para konusunda daha sağlıklı inançlara sahip olduğumuzu gösteriyor, çünkü açıkçası, zor yoldan öğreniyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Klontz, genç zengin yatırımcıların da sıradan yatırımcılar gibi bazı yanılgılara kapılabileceğini ve bunun, getirileri en üst düzeye çıkarmalarını engelleyebileceğini söylüyor. Gençlerin iki büyük hatası şu şekilde görülüyor: geleneksel bilgeliği göz ardı etmek ve ayrıcalıklı olmayı ön planda tutmak.

Gençler, geleneksel tavsiyeleri görmezden geliyor

Genel olarak, genç yatırımcıların, servet düzeyleri ne olursa olsun, yaşça büyük nesillerden farklı bir yol izlemek istemeleri şaşırtıcı değil.

"Konvansiyonel bilgelik ile çatışma isteği gerçekten önemli bir gelişim aşamasıdır” diyen Klontz. "Sosyal medyadaki gençler bana, [geleneksel yatırım tavsiyelerinin] artık işe yaramadığını söylüyor. Her şey değişti. Bu, insanların binlerce yıldır söylediği bir şey” dedi.

Yaşça büyük yatırımcılar, hisse senetlerinin sunduğu getirileri tercih etme eğilimindedir, çünkü tarihsel olarak bu, kazanç sağlayan bir yol olmuştur. Üstelik, muhtemelen birçoğu daha hızlı, daha iyi bir servet inşa etme yolu bulmaya çalışmış ve başarısız olmuştur.

"20'li yaşlarımda bana bu soruyu sorsaydınız, muhtemelen günlük alım satım derdim-bütün paramı günlük alım satımda kaybetmeden hemen önce” diyor Klontz.

“Daha hızlı para kazanmakla ilgileniyorlar”

Klontz, genç yatırımcıların kripto paralara olan coşkularında bu hikâyenin yankılandığını görüyor. Kripto paralar, bazı yatırımcılara göz kamaştırıcı getiriler sağlarken, spekülatif bir varlık üzerine yatırım yapan diğerlerinin portföylerini “ezdi.”

"Yatırımın bazı denenmiş ve doğrulanmış yaklaşımlarına gelince, gerçekten uzun vadeli bir oyundur” diyen Klontz, "Kripto ve alternatif varlıklar hakkında konuşan insanları duyduğumda, bunun daha çok kısa vadeli bir kazanç zihniyeti olduğunu anlıyorum. Muhtemelen daha hızlı para kazanmakla ilgileniyorlar” dedi.

“Statüye takıntılıyız”

Klontz, genç zengin ABD’liler arasında popüler olan yatırımların bir başka ortak yönünü daha görüyor: Ayrıcalık.

Gayrimenkul, özel sermaye anlaşmaları ve şirketlere doğrudan yatırım, çoğu bireysel yatırımcının sahip olmadığı bir nakit düzeyi gerektirir. Örneğin, bir yatırım mülkü almak istiyorsanız, bir peşinat ödemeniz gerekecek. Özel sermaye fonuna girmek için ise genellikle yıllık geliri 200 bin doların üzerinde olan veya 1 milyon dolardan fazla net varlığa sahip olan akredite bir yatırımcı olmanız gerekir.

Düşünce şu: Bu yatırımlar, herkesin alabileceği şeylerden daha iyi olmalı, çünkü aksi takdirde yatırım yapmak bu kadar zor olmazdı. Ancak bu her zaman doğru değildir.

Sadece birkaç dolarla ve küçük bir ücret karşılığında, bir borsa yatırım fonu (ETF) aracılığıyla geniş ABD hisse senedi piyasasını ölçen S&P 500 endeksine yatırım yapabilirsiniz.

“Konut piyasasını 30 yıldır geride bırakmış bir endekse yatırım”

Bunu yaparak, ABD konut piyasasını son otuz yılda geride bırakmış bir endekse yatırım yapmış olursunuz. Küçük işletmelere yatırım yapmanın çok daha az riskli bir yolu olur, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre de bunların yarısı ilk beş yılda başarısız olur.

Özel sermaye fonlarının uzun vadede halka açık hisselerden daha iyi performans gösterip göstermediğine dair veriler karışık olsa da genellikle birine yatırım yapmanın ayrıcalığı için yüksek bir ücret ödemeniz gerekecek. Genellikle yatırılan varlıkların yıllık yüzde 1,5 ila yüzde 2'si artı belirli bir eşiğin üzerindeki yıllık kazançların yüzde 20'si ücret olarak ödeniyor. Yatırım ücretlerinin uzun vadeli getirileri ne kadar yiyip bitirdiği göz önüne alındığında, bu oldukça riskli bir hamle.

Bu, gayrimenkule, özel sermayeye veya küçük bir işletmeye yapılan herhangi bir yatırımın başarısız olacağı ya da geniş hisse senedi piyasasının gerisinde kalacağı anlamına gelmez. “Ancak bir yatırımı diğerine tercih etme nedenlerinizi kabul etmek önemlidir” diyor Klontz ve şöyle devam ediyor:

"Hepimiz statümüze takıntılıyız. Bunu inkâr etmek, psikolojik olarak olgun olmadığınızı gösterir."