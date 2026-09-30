Genesis Energy bilançosundaki borç yükü hisseyi yeni dibe çekti

Yılın başından bu yana yaklaşık %14 eriyen hisse senedi, zirvesi olan 18,64 dolardan adım adım uzaklaşıyor. Teknik tarafta ayıların güçlü duruşu dikkat çekici; zira fiyat hem 15,45 dolarlık 50 günlük hem de 16,18 dolarlık 200 günlük hareketli ortalamaların oldukça altında yön arıyor. Bu durum, hisse üzerindeki satış baskısının kısa vadeli bir dalgalanmadan daha derin olduğunu gösteriyor.

1,73 milyar dolarlık değere karşı 3,2 milyar dolarlık yük

Yatırımcı iştahını kaçıran asıl büyük resim ise şirketin bilançosunda gizli. Genesis Energy’nin piyasa değeri 1,73 milyar dolar seviyesindeyken, sırtındaki toplam borcun 3,2 milyar dolara ulaşmış olması şirketi kaldıraç riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Piyasa değerinin neredeyse iki katına ulaşan bu borç yükü, yüksek faiz ortamında hisse fiyatının yeni dipler aramasındaki en büyük katalizörlerden biri olarak öne çıkıyor.