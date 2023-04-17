Giderlerdeki yavaşlama bütçe performansını Mart’ta olumlu etkiledi

Ali Orhan YALÇINKAYA

2023 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçesi 47.2 milyar TL, faiz dışı denge 2.2 milyar TL açık verdi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bütçe 68.9 milyar TL, faiz dışı denge 42.0 milyar TL açık vermişti.

Böylece 12 aylık birikimli bütçe açığı 441.6 milyar TL’den 419.9 milyar TL’ye, 133.1 milyar TL açık veren faiz dışı denge 93.2 milyar TL açığa geriledi.

Geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 30.8 milyar TL fazla veren bütçe dengesi bu yılın aynı döneminde 250.0 milyar TL, 115.7 milyar TL fazla veren faiz dışı denge 149.4 milyar TL açığa döndü.

Bütçe gelir ve giderleri

Ocak-Mart dönemi itibariyle bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82.7 artarken gelirlerdeki artış yüzde 31.9 düzeyinde kaldı.

Mart ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83.9 artış kaydetti. Vergi gelirleri ise söz konusu dönemde yüzde 55.9 oranında artarken, dahilde alınan KDV yüzde 30.7 artış ile zayıf bir görünüm sergiledi. ÖTV gelirleri yüzde 92.8, ithalde alınan KDV ise yüzde 42.3 arttı. Doğrudan vergi gelirleri altında yer alan gelir vergisindeki artış ise yüzde 63.8 oldu.

TCMB karının Hazine’ye aktarımının etkisiyle vergi dışı gelirlerin ise yüzde 209.0 arttığı görülüyor.

Bütçe giderleri Mart’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.5 artarken faiz giderleri yüzde 67.3, faiz dışı giderler ise yüzde 45.9 artış kaydetti.

Giderlerin altında yer alan en büyük iki kalemden biri olan personel harcamaları yüzde 111.1 yükselirken, cari transfer harcamaları yüzde 45.4 oranında artış kaydetti. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış ise yüzde 103.4 oldu.

Cari transfer harcamaları 124.69 milyar TL olurken, bu kalem altında yer alan Kur Korumalı Mevduat (KKM) için Hazine Mart’ta ödeme yapmadı. Yılın ilk iki ayında aktarım miktarı 2.1 milyar TL düzeyinde gerçekleşmişti. 2022 yılında aktarılan tutar ise 92.5 milyar TL düzeyindeydi.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında 15.3 milyar TL düzeyinde olan borç verme kalemi Ocak’ta 5.1 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiş, Şubat’ta rakamın 10.3 milyar TL’ye yükseldiğini görmüştük. Mart’ta bu rakam 5.4 milyar TL oldu.

Kasım ve Aralık aylarında BOTAŞ’a borç verme kalemi altında ödeme olmamıştı. İlk çeyrekte de bu durum devam ederken, cari transferler kalemi altında toplamda 32.0 milyar TL ödeme gerçekleşmiş bulunuyor. Borç verme kalemi altında dikkat çeken en yüklü ödemelerin ise 1.42 milyar TL ile Devlet Demiryolları ve 1.35 milyar TL ile Çay İşletmeleri’ne yapıldığı görülüyor.

Sonuç olarak giderlerdeki yavaşlamaya karşılık gelirlerdeki hızlanma bütçe performansının Mart’ta iyileşmesini sağladı. TCMB karının Hazine’ye aktarılması da bu performansta etkili oldu.

Genel görünüm itibariyle harcamalar tarafında risklerin yukarı yönlü olduğunu bu nedenle yılın tamamında bütçe performansının bir önceki yıla göre daha zayıf seyredeceğini beklemekteyim.

Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ek bütçe ihtimalini göz önüne aldığına ilişkin haberlere yönelik gündemlerinde olmadığına dair açıklama gelmiş olsa da 2004 yılından bu yana ilk ek bütçenin geçtiğimiz yılın Haziran ayında yapıldığını görmüştük. Benzer bir durumla bu yıl da karşılaşmak sürpriz olmayacaktır.