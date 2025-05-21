"Global hisse senetleri için görünümün daha yapıcı"

Kıdemli hisse senedi stratejisti, ABD gümrük tarifelerinin ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin azalmasının da yatırımcıların korkularını hafifletmeye ve hisse senetlerini desteklemeye yardımcı olduğunu öne sürdü.

Lombard Odier, bölgesel düzeyde Japonya ve Hindistan'ı tercih ederken, sektör bazında iletişim hizmetleri ve malzemeleri tercih ediyor.

Ng, rekor hisse geri alım duyurularının da yılın geri kalanı için bir kuyruk rüzgarı sağlayacağını belirtti. Ancak Lombard Odier, bazı tüketicilerin gümrük tarifeleri öncesinde büyük tutarlı alımları önden yüklediğini göz önünde bulundurarak, 2. ve 3. çeyrekte baskı yaratabilecek harcamalardaki yavaşlama işaretleri için tüketim eğilimlerini izliyor.