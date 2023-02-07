Göknur Gıda'nın halka arz tarihine revizyon
Türkiye’de yaşanan felaket nedeniyle Göknur Gıda'nın halka arz tarihi ertelendi. Talep toplama 15-16-17 Şubat tarihlerinde yapılacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sermaye Piyasaları Kurulu’ndan halka arzı için onay alan Göknur AŞ halka arz tarihlerini erteledi. Şirketin talep toplama sürecinin 8, 9 ve 10 Şubat'ta gerçekleşmesi ve 16 Şubat’ta borsada ilk işlemin başlaması öngörülüyordu.
Türkiye’de yaşanan felaket nedeniyle Göknur Gıda payların halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri 15-16-17 Şubat 2023 olarak revize edildi.