Göknur Gıda'nın halka arzına ikinci erteleme

Göknur Gıda'nın halka arzı, Borsa İstanbul'un işleme kapatılmasıyla ikinci kez ertelendi. Yapı Kredi Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada halka arzın ertelendiğini duyururken; 'ileri bir tarihe' ifadesi kullanıldı.

Göknur Gıda'nın halka arzı geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi sonrası 8-10 Şubat'tan, 15-17 Şubat'a ertelenmişti.

Yapı Kredi Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizde yaşadığımız deprem felaketi ve sonrasında Borsa İstanbul pay piyasasında işlemlere ara verilmesi sebebiyle Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı daha sonra açıklanacak ileri bir tarihe ertelenmiştir.